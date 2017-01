Brandenburg Gauland gibt mehrere AfD-Spitzenämter möglicherweise auf

Für Gaulands Ämter in Brandenburg steht bereits sein Stellvertreter in Partei und Fraktion, Andreas Kalbitz, in den Startlöchern. "Wenn er sich entschließt, nicht mehr anzutreten, würde ich selbstverständlich kandidieren", sagte Kalbitz der Deutschen Presse-Agentur. "Ich glaube, dass dies in der Brandenburger AfD für eine inhaltliche Kontinuität steht."