IT-Camps für Teenies Cyber Days bei der Bundeswehr: Nachwuchs verzweifelt gesucht

Storkow/Prenzlau - Rund 60 Jugendliche schnuppern derzeit in Brandenburg bei der Bundeswehr rein. In Kasernen in Storkow (Oder-Spree) und in Prenzlau (Uckermark) können sie in viertägigen IT-Camps hinter die Kulissen von Cyberspezialisten der Truppe schauen, wie ein Bundeswehr-Sprecher am Dienstag mitteilte. Unter anderem sollen die 15- bis 18-Jährigen Computer-Netzwerke aufbauen und betreiben. Außerdem gehe es um praktische Arbeit wie die selbstständige Reparatur eines Datenübertragungskabels. Bundesweit werden fünf solcher Camps veranstaltet. Neben denen in Brandenburg werden bis Freitag auch Camps in Wilhelmshaven, in Murnau (Bayern) sowie in Gerolstein (Rheinland-Pfalz) angeboten.