BR-Moderatorin reist auf die Philippinen Uschi Dämmrich von Luttitz: Die Glücksbringerin

Gänsehaut-Momente für die Moderatorin. „Ich bin immer noch beseelt von dieser unglaublichen Freude, die all die Kinder ausgestrahlt haben, obwohl es ihnen so schlecht geht. Sie freuen sich über alles, wollen für jedes noch so kleine Geschenk etwas zurückschenken. Überwältigend waren ihre Begeisterungsfähigkeit und die Dankbarkeit. Das vergesse ich nie. Wir haben getanzt, gesungen, gelacht. Sie werden alle für immer einen Platz in meinem Herzen haben.“ Bei Uschi zuhause sitzt ein kleiner Stoffpandabär, den ihr einige Mädchen geschenkt haben. Wenn sie ihn anschaut, ist sie sicher: Auf die Philippinen wird sie nochmal reisen.