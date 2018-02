Einen Einblick, was das Viertel heute ausmacht, geben in Ansätzen der türkischstämmige Schriftsteller Su Turhan ("Kommissar Pascha") und der irakischstämmige Besitzer des Kiosks an der Silberhornstraße. Giesing sei Heimat für sie, gerade weil es hier eben nicht darauf ankomme, woher man stamme oder was man arbeite. Auch die Wirtin des "Schau ma moi" in der Silberhornstraße berichtet vom Schmelztigel, der vor allem während der Spiele der Löwen zu beobachten sei.

Bier, Sechzig und ganz viel Gefühl

Ein reines Arbeiterviertel ist Giesing aber freilich nicht mehr, die Gentrifizierung schlägt auch hier zu, Stichwort Uhrmacherhäusl. Das wird im Film aber nur kurz thematisiert - das störte ja auch das schöne Bild.

So ganz ohne Klischee kann ein Film über Giesing dann aber freilich nicht zu Ende gehen. Der Braumeister der "Giesinger"-Brauerei sagt dann, den Erfolg seines Unternehmens beschreibend, was viele auch (oder primär) mit dem Viertel verbinden: "Giesing ist ein Bier-affines Viertel - und damit meine ich einfach, dass die Sechzger hier ansässig sind - dass hier ein Arbeiterviertel ist und dass Bier hier tatsächlich einfach als Grundnahrungsmittel angesehen wird".

Man möchte am Ende eigentlich am Liebsten sofort aufstehen, zur Silberhornstraße fahren und es aufsaugen, dieses "Gefühl Giesing". Denn dort riechen die Diesel-Abgase eben bier- und nostalgiegeschwängerter als anderswo in München.