Anthony Joshua ist dabei eine große Herausforderung für den Ukrainer. Von seinen 18 Profi-Kämpfen gewann der junge Brite alle 18 durch K.o. Der gelernte Maurer gibt sich in den sozialen Netzwerken als zurückhaltender Familienmensch, der noch zuhause bei seiner Mutter lebt. Dabei wurde der Brite aus Watford schon in seiner Jugendzeit wegen Körperverletzung festgenommen und geriet auch wegen Drogenbesitzes mit dem Gesetz in Konflikt.

Am Samstag ab 22:45 Uhr steigen Wladimir Klitschko und Anthony Joshua vor 90.000 Zuschauern in den Boxring im Londoner Wembley-Stadion.

Hier lesen Sie, wie sie den Box-Kampf zwischen Wladimir Klitschko und Anthony Joshua live verfolgen können.

Wladimir Klitschko gegen Anthony Joshua live im Free-TV auf RTL

Der Kampf zwischen Anthony Joshua und Wladimir Klitschko läuft natürlich auf RTL. Der Kölner Sender überträgt den Kampf live aus dem Londoner Wembley-Stadion. Moderator Florian König meldet sich ab 22 Uhr aus London. Ihm zur Seite stehen die Ex-Boxer Lennox Lewis und Evander Holyfield. Moderatorin Laura Wontorra führt die Interviews am Ring. Ab 22:45 Uhr übernimmt dann Kommentator Stefan Fuckert das Mikrofon und kommentiert den Kampf zwischen Wladimir Klitschko und Anthony Joshua. Die Übertragung ist bis 0 Uhr angesetzt, doch im Anschluss an die Entscheidung bei "Deutschland sucht den Superstar" meldet sich Florian König nocheinmal aus dem Wembley-Stadion mit weiteren Analysen.

Für Frühaufsteher wiederholt RTL den Kampf am Sonntagmorgen um 11:30 Uhr.

Wladimir Klitschko gegen Anthony Joshua live im Pay-Stream bei RTL.de

Schlechte Nachrichten für alle Interessierten, die den Kampf nur per Livestream schauen können. Der RTL-Livestream im Online-Streamingportal TV Now ist kostenpflichtig. Der Stream kann 30 Tage kostenlos getestet werden, anschließend fallen automatisch Gebühren in Höhe von 2,99 Euro pro Monat an. Der Vertrag kann bis einen Tag vor Ablauf gekündigt werden.

Für alle, die den Kampf lieber auf dem Smartphone oder Tablet anschauen wollen, sei die TV-Now-App ans Herz gelegt. Diese ist sowohl für Android-Geräte, als auch für Apple-Geräte erhältlich.