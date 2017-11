Charr: Schier unglaubliche Lebensgeschichte

"Ich finde die Diskussion ehrlich gesagt armselig und typisch deutsch", sagte Charrs Manager Christian Jäger. Der Österreicher kann die Aufregung um das Thema nicht verstehen: "Für mich ist Manuel Charr Deutscher durch und durch, er lebt seit 28 Jahren hier."

Charr wurde im vom Bürgerkrieg zerrütteten Libanon geboren, im Alter von fünf Jahren floh er mit seiner Mutter und fünf Geschwistern nach Deutschland. Sein Vater war dem Krieg zum Opfer gefallen.

"Die Menschen hier haben mir nach der Flucht mit meiner Familie ein Dach über dem Kopf gegeben. In Deutschland durfte ich in die Schule. Hier haben uns Sozialarbeiter von der ersten Sekunde an unglaublich unterstützt, uns Hilfe geleistet", sagte Charr.

Mühsam erkämpfte Sympathiepunkte

Das Beispiel der Klitschko-Brüder hat gezeigt, dass Profiboxer nicht unbedingt deutsche Staatsbürger sein müssen, um hierzulande Karriere zu machen. Charr hat zwar bei Weitem nicht die Klasse der Ukrainer, gegen Witali Klitschko kassierte der "Koloss von Köln" 2012 in Moskau eine klare K.o.-Niederlage. Aber seine schier unglaubliche Lebensgeschichte bietet genug Stoff, um das hiesige Publikum zu fesseln.

Im September 2015 wurde er in einer Imbissbude in Essen angeschossen, im Mai dieses Jahres bekam er zwei neue Hüftgelenke eingesetzt - jetzt das starke Comeback. Doch die verwirrenden Aussagen um seine Staatszugehörigkeit dürften Charr mühsam erkämpfte Sympathiepunkte bei den Boxfans kosten.

Lesen Sie hier: Bitte nicht sexy - Irans Fans appellieren an Moderatorin