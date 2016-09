Tipps für Spieler der Gillette Uni-Liga

Thomas Müller zeigt seine besten Tricks

Kick it like Thomas Müller: Der Gillette-Markenbotschafter präsentiert seine besten Tricks am Ball. Sie wollten schon immer mal wissen wie der Rabona-Trick oder die Zidane-Pirouette funktioniert? Dann sind Sie hier genau richtig!