Zugeschlagen hat der Dieb zwischen dem 22. Februar, 14 Uhr und dem 23. Februar, 15 Uhr. In dieser Zeit hat der Dieb die Ausstellungsräume der Galerie während der Öffnungszeit betreten und sich dann in den hinteren Raum begeben, der vom Büro und der Aufsicht nicht einsehbar ist. In diesem Raum schraubte er das kleinformatige (23 x 30,5 cm) und an der Wand befestigte Bild ab. Anschließend konnte er die Galerie unbemerkt verlassen.