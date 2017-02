München - Der FC Bayern wird in diesem Sommer erneut auf Asien-Tour gehen, um seine Auslandsvermarktung weiter anzukurbeln. Der deutsche Rekordmeister bestreitet im Juli im Rahmen der Vorbereitung auf die neue Saison "zwei Spiele in Singapur und zwei Spiele in China". Dies kündigte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge am Donnerstag an.