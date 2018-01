Botschaft an die Fans Ein paar Pfund zugelegt: Demi Lovato über ihr Gewicht

In einem weiteren Tweet fügte sie hinzu: "Ich halte mir nicht mehr selbst den Genuss (in Maßen) vor und ich werde nicht lügen, ich habe ein paar Pfund zugenommen, seit ich keine Diäten mehr mache." Sie habe dafür aber den chronischen Stress aufgegeben, darüber nachzudenken, was sie esse, schreibt Lovato weiter. So ein Vorbild wolle sie für ihre Fans nicht sein: "Kein Food-Shaming mehr für mich!"

Sie steht auf der Bühne

Viel Zeit über Essen nachzudenken, hat sie womöglich ohnehin gerade nicht. Am 26. Februar beginnen in San Diego die Nordamerika-Shows ihrer "Tell Me You Love Me"-Tour, die mit einem Auftritt in Tampa, Florida am 31. März nach 20 Konzerten enden. DJ Khaled (42) tritt mit ihr auf, R&B-Star Kehlani (22) begleitet sie als Support-Act.