Dortmund - Am Samstagabend zeigte sich in Dortmund einmal mehr die hässliche Fratze des Fußballs – doch was die Polizei im Bezug auf die Aktionen einiger Randalierer vor dem Spiel gegen das bei den Fans so verhasste RB Leipzig (1:0 - hier finden Sie den Spielbericht) meldete, macht fassungslos. So sollen einige Chaoten vor dem Spiel nicht nur gegnerische Fans und Polizisten mit Steinen und Flaschen beworfen, sondern auch vor kleinen Kindern und Frauen nicht Halt gemacht haben.