"Borowski und das dunkle Netz" Vier Fragen zum Kieler "Tatort"

War das der letzte Fall von Sibel Kekilli?

"Eine Rückkehr ist ausgeschlossen!" Mit diesen Worten untermauerte Sibel Kekilli ihr "Tatort"-Aus vor wenigen Wochen nach sieben Jahren. Ihre Rolle der Sarah Brandt wird ein für alle Mal der Vergangenheit angehören. Doch ihr heutiger Auftritt war noch nicht das große Finale. Am 21. Mai ist sie an der Seite von Axel Milberg in "Borowski und das Fest des Nordens" zu sehen.