Das Handy wird in Griffweite liegen. Ob Becker anruft, der Mann, der dreimalige Wimbledonsieger, der das Leben von Bosch so nachhaltig geprägt hat, weiß Bosch nicht. Vielleicht bleibt das Telefon stumm, eventuell denkt "der Boris" aber dran und ruft in den Hörer: "Happy Birthday, Günzi-Baby!"

"Wenn sich Boris meldet, umso schöner. Wenn nicht, ist es auch okay", sagte Bosch: "Ich weiß, was ich für seinen Erfolg geleistet habe. Darauf bin ich stolz." Man spürt noch heute: Die Trennung, knapp zwei Jahre nach Beckers erstem Wimbledonsieg im Juli 1985, hat ihre Spuren hinterlassen.

"Boris war kein Trainings-Weltmeister"

1982 hatte Bosch auf Wunsch von Karl-Heinz und Elvira Becker die individuelle Betreuung ihres Sohnes übernommen. "Man musste Boris von morgens bis abends von allem überzeugen", erzählte Bosch: "Boris war kein Trainings-Weltmeister."

Doch noch immer ist jeder dieser goldenen Tage mit dem Jahrhundertgenie Becker so präsent wie eh und je. "Es hat außer ihm nie einen mit diesem unglaublichen Willen, dieser Leidensfähigkeit und dieser grenzenlosen Liebe zum Spiel gegeben", sagte der "Mann, der meine Mutter war" (Becker über Bosch).

Für Bosch bleibt der Erfolg von Becker einmalig. Einem etwaigen Engagement seines Ex-Schützlings Becker beim Deutschen Tennis Bund steht Bosch skeptisch gegenüber: "Da geht es um Politik, weil viele Landesfürsten mitmischen. Ob das das Richtige für Boris ist, weiß ich nicht..."

Ein großes Lob sprach er Becker aber für dessen Arbeit als TV-Kommentator aus: "Das war ein Genuss. Es war etwas Außergewöhnliches." So wie Boschs Zusammenarbeit mit Becker.