Boris Beckers Gattin im TV Bestätigung per Tattoo: Lilly Becker in der afrikanischen Wüste

Ob die "Global Gladiators" ein guter Dschungelcamp-Pausenfüller werden, das ist noch offen. Auf jeden Fall aber spannt ProSieben die Zuschauer in spe ordentlich auf die Folter: Seit Wochen wird gerätselt, wer zusammen mit Pietro Lombardi (24, "Mein Herz" ), Fußballspielerin Nadine Angerer (38), Ex-Fußballprofi Ulf Kirsten (51) und Model Larissa Marolt (24) in der neuen Sendung in die afrikanische Wüste geschickt wird. Boris Beckers Gattin Lilly (40) hat sich nun kurzerhand selbst für die Show bestätigt - mit einem Tattoo.