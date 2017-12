Bogenhausen Gärtnerklinik: Darf der Anbau doch bleiben?

Neu und alt nebeneinander: Der Anbau an die Villa der Gärtnerklinik. Foto: Schönefelder Ziegler Lehners

Laut Xaver Finkenzeller, liegen die Genehmigungen nun bereits zur Unterschrift vor. Als er vom „befremdlichen Sinneswandel der Behörden“ nach Wittmanns Intervention erfuhr, starteten er und drei Fraktionskollegen eine Petition an den Landtag. Rechtsanwalt Benno Ziegler fordert darin, Denkmalamt und Stadt zur Durchsetzung von Recht und Gesetz zum Schutz der Villa Possartstraße 29 anzuhalten. Finkenzeller ärgert sich: „Was bringt mir das Landesamt für Denkmalschutz noch, wenn die so hin und her springen? Ehrlicherweise kann man es dann gleich ganz bleibenlassen!“