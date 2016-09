Komikerin Carolin Kebekus (36, "Pussy Terror") muss offenbar einiges einstecken: "In letzter Zeit habe ich vor allem von Veganern böse Briefe bekommen", verriet die 36-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Aber auch Anhänger der Schlagerbranche sind nicht immer gut auf die Kölnerin zu sprechen. "Die Fans von Helene Fischer waren wirklich am schlimmsten. An deren Posts und Wortwahl habe ich gemerkt, dass diese Menschen kein gutes Elternhaus hatten", sagte Kebekus demnach.