Zur Mittagszeit schaffte er es knapp mit 0,07 Prozent ins Plus auf 13.024,70 Punkte. Überraschend gute Konjunkturdaten aus der Eurozone kamen am Markt gut an. Die Stimmung in den Unternehmen war im November deutlich besser als erwartet ausgefallen. Dies stärkte aber auch den Euro, was wiederum die Exportaussichten hiesiger Unternehmen eintrübt. Für einen deutlicheren Anstieg fehlten dem Dax so die klaren Impulse, die im weiteren Tagesverlauf auch nicht aus New York kommen werden: An der Wall Street pausierte der Handel wegen Thanksgiving.