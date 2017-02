Insgesamt sollte der Fernsehpreis am Abend in mehr als 20 Werkskategorien vergeben werden. Zehn Juroren hatten sich zu diesem Zweck die Höhepunkte aus dem TV-Jahr 2016 angeguckt. Der Ehrenpreis der Stifter - das sind die Intendanten und Geschäftsführer von ARD, ZDF, RTL und Sat.1 - geht in diesem Jahr an Schauspielerin Senta Berger (75).