Bö siegt vor Fourcade Biathlet Peiffer Dritter in Antholz: "Ergebnis ist super"

Sprint-Weltmeister Benedikt Doll präsentierte sich in der Loipe stark, doch vier Strafrunden brachten nur Platz 13. Erik Lesser kam nach drei Fehlern auf Rang 15. Als bislang einziger Deutscher hatte der Thüringer in diesem Winter auf dem Podest gestanden.

Schempp leistet sich drei Fehler

Antholz-Experte Simon Schempp leistete sich bei seinem Lieblings-Weltcup gleich drei Fehler und kam direkt hinter Johannes Kühn (drei Fehler) auf Rang 20. Damit ist auch seine Ausgangsposition für die Verfolgung am Samstag nicht gut. Fünf seiner zwölf Weltcupsiege hatte Schempp in der Vergangenheit in Norditalien gefeiert, von 2014 bis 2016 gewann er allein dreimal in Serie den Sprint.

Fortgesetzt wird der sechste Weltcup des Winters am Samstag mit dem Verfolgungsrennen der Frauen. Die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier geht mit zwölf Sekunden Rückstand auf die Norwegerin Tiril Eckhoff als Zweite in die Loipe und greift nach ihrem zweiten Saisonsieg. Zum Abschluss stehen am Sonntag die Massenstarts auf dem Programm.

