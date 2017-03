Viererbob Kein Podestplatz im Weltcup - Friedrich mit Triple im Zweier

Trotz enttäuschender Leistung in der Königsklasse stand Friedrich am Sonntag doch noch auf dem Podest ganz oben. Mit drei Zählern Vorsprung auf den Russen Kasjanow sicherte sich der Sachse den Gesamtsieg in der Kombinationswertung in beiden Disziplinen - er ist der beste Pilot des Winters. "Jetzt wollen wir alle nur heimfahren und regenerieren. Man hat gemerkt, dass so ein bisschen die Luft raus ist", sagte der viermalige Zweierbob-Weltmeister.