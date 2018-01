BN-Chef im AZ-Interview Christian Hierneis: "Glyphosat? Die jungen Leute sind wütend"

Gesundes Essen, bäuerlich-ökologische Landwirtschaft und fairer Handel – sind das die wichtigsten Forderungen?

Ja. Weltweit treiben übermächtige Agrarkonzerne mit Kapital und Geld ohne Ende die Industrialisierung voran. Auf Kosten von Menschen, Tieren, Klima und Umwelt weiten sie ihre Macht aus. Bauernhöfe überall sterben, massiv auch in Bayern. Die Insekten verschwinden. Das haben wir satt!

Sie sagen, es gibt 70 Prozent weniger Schmetterlinge, Falter, Fliegen, Hummeln, Bienen oder Glühwürmchen, als vor 50 Jahren…

20-Jährige, die heute ein Auto fahren, kennen nicht mehr, wie der Kühler vor Insekten klebt. Wenn das so weitergeht, werden unsere Obstbäume nicht mehr bestäubt. Für die nächste Generation ist das ein großes Problem.

Wie ist der Slogan "Essen ist politisch" gemeint?

Das ökologische Bewusstsein steigt. Wir können Politik mit dem Einkaufskorb machen. Käfigeier, mit der Nummer 3, gibt es nicht mehr. Aber nicht, weil die Politik dafür gesorgt hat, sondern weil die Menschen sie nicht mehr gekauft haben.

Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, das alle Pflanzen tötet, nur nicht die gentechnisch veränderten Nutzpflanzen, ist überall. Im Bier ist Glyphosat. Es scheint unmöglich eine glyphosatfreie Urinprobe zu bekommen...

Das hat unsere Untersuchung ergeben! Die SPD und die Grünen wollten den nationalen Einsatz von Glyphosat verbieten. Bundeslandwirtschaftminister Christian Schmid (CSU) hat es in einem skandalösen Alleingang weiter zugelassen. Der Bund Naturschutz will ein Verbot, verbunden mit einer Landwirtschaftsberatung, die den Bauern in Bayern sofort Alternativen anbietet.

Sie fordern eine Beratung über giftfreie Landwirtschaft?

Noch fehlt die total. Dabei verdient der Bio-Milchbauer sehr gut und der Bio-Ferkelzüchter auch. Bayern kann seinen Bedarf an Bio-Lebensmitteln nicht decken. Wir importieren. Die Nachfrage ist doppelt so groß wie die hiesige Produktion.

Auf 60 Prozent der Flächen in Deutschland wird Tierfutter angebaut.

Dabei sollte es Menschenfutter sein. Wir wollen keine industrielle Tiermast, doch die Ställe werden ja immer größer.

Zurück zur Demo: Haben Sie keine Sorge, dass die Politiker die Demonstranten einfach ignorieren?

Leider denken sie nur in Legislaturperioden. Doch jedem erzkonservativen Politiker ist eigentlich klar, dass Spritzmittel in der Landwirtschaft schuld sind am massiven Rückgang heimischer Insekten und Vögel.

