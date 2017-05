München - Deutschlands derzeit bester Tennisspieler Alexander Zverev greift bei den BMW Open in München nach seinem dritten Turniersieg auf der ATP-Tour. Der Hamburger bezwang am Samstag nach 93 Minuten den an Nummer zwei gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut mit 7:5, 7:5 und zog nach einer hochkonzentrierten Vorstellung in sein fünftes Finale ein. Bislang konnte der heute 20-Jährige 2016 in St. Petersburg und in diesem Jahr in Montpellier gewinnen.