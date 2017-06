Melanie findet deutliche Worte US-Star posiert mit blutüberströmtem Kopf von Donald Trump

Schauspielerin Kathy Griffin hat mit einem makabren Foto eine große Diskussion in den USA ausgelöst. Die 56-Jährige posierte für Star-Fotograf Tyler Shields (35) mit einem abgetrennten, blutüberströmten Kopf von US-Präsident Donald Trump (70). Dieser nannte das Bild bereits "krank". Nun reagierte auch First Lady Melania Trump (47) mit einer klaren Ansage: "Als Mutter, als Frau und als Mensch, ist das Foto sehr verstörend", heißt es in ihrem offiziellen Statement, das "ABC News" vorliegt.