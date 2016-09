Schnappt die Polizei den mutmaßlichen Mörder einer schwangeren Frau in Niederbayern ? - Einen Tag nach dem Fahndungsaufruf sind zahlreiche Hinweise eingegangen. Möglicherweise hat sich der Mann ins Ausland abgesetzt.

Straubing - Im Fall des tödlichen Angriffs auf eine schwangere Frau in Niederbayern ist der mutmaßliche Täter - ihr Ex-Geliebter - weiterhin auf der Flucht. Bei der Polizei gingen nach dem Fahndungsaufruf vom Donnerstag aber zahlreiche Anrufe ein. "Es gab Hinweise aus dem Raum Straubing, aus ganz Deutschland und sogar aus Italien und Österreich", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Niederbayern am Freitag in Straubing. Diese würden nun überprüft.