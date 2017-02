Im Rahmen der weiteren Ermittlungen erfuhren die Polizisten, dass es zuvor zu einem Streit mit einer anderen Partei im Haus gekommen sei. Daraufhin konnten die Beamten eine 20-jährige Bewohnerin aus der Nachbarschaft festnehmen – dabei leistete sie starken Widerstand und verletzte auch einen Polizisten.

Gleichzeitig wurde die Fahndung gegen eine weitere Person eingeleitet – in der Mitteilung der Polizei ist die Rede von einem "geflüchteten Angreifer". Im Zuge der Großfahndung – die Polizei setzte unter anderem einen Hubschrauber ein – konnte der 25-jährige Verdächtige am nördlichen Ortsrand festgenommen werden. In welcher Beziehung die beiden Verdächtigen zueinander stehen, konnte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht mitteilen. Allerdings kannten sich die beiden, wie auf AZ-Nachfrage bestätigt wurde.

Klare Abgrenzung zum Doppelmord in Königsberg

Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen wegen eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Da die Spurensicherung nun im Haus tätig ist, mussten sämtliche andere Bewohner ihre Wohnung verlassen. Ein Kriseninterventionsdienst wurde eingerichtet.

Im Gespräch mit der AZ betonte die Polizei, dass der Fall in Rott am Inn deutlich anders gelagert ist, als der Doppelmord in Königsberg. Die Bluttat des vergangenen Abends soll Verbindungen "aus dem näheren Umfeld" haben. Anders ist es in Königsberg: hier ging der schrecklichen Tat ein Einbruch voraus.