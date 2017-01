Blutiger Einsatz in Georgensgmünd Rätsel um Suizid eines SEK-Beamten

Zwei SEK-Beamte hatten Kontakt zu „Reichsbürger“ Wolfgang P.

Inzwischen ist es aber längst zu einem offenen Geheimnis geworden, dass der Tote aus dem Spezialkommando stammt – und auch bei dem blutigen Einsatz in Georgensgmünd vor Ort gewesen sein soll. Zur Erinnerung: Im Oktober in Georgensgmünd (Landkreis Roth) war ein Beamter bei einem Einsatz gegen einen „Reichsbürger“ ums Leben gekommen und ein zweiter angeschossen worden. Danach wurde außerdem bekannt, dass zwei SEK-Mitglieder Kontakt – ob virtuell per SMS oder persönlich ist nicht geklärt – zu dem inzwischen in Untersuchungshaft sitzenden „Reichsbürger“ Wolfgang P. (49) hatten und ihn vielleicht sogar vor dem Einsatz gewarnt haben.