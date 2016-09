Inzwischen bittet auch das Bayerische Rote Kreuz dringend um Blutspenden und der Appell klingt noch dramatischer. Georg Götz, kaufmännischer Geschäftsführer des Blutspendedienstes (BSD): "Die Situation ist sehr ernst. Unser Blutkonservenlager ist leer. Wir befinden uns in einer akuten Notlage und brauchen jetzt dringend die Hilfe der gesunden, spendefähigen Menschen. Kommen Sie bitte in den nächsten Tagen zum Blutspenden auf unsere Termine! Die Patienten in den Kliniken brauchen Sie jetzt dringend!"