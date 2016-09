"Bloodline"-Darsteller Norbert Leo Butz hat sich als Frauenversteher geoutet: In einem Interview erklärte er jetzt, warum Frauen ab und zu weinen müssen.

In der Netflix-Serie "Bloodline" , spielt er einen Bootswerftbesitzer, dessen Leben von den Geheimnissen seiner Familie erschüttert wird. Im echten Leben sieht der Alltag von Schauspieler Norbert Leo Butz (49) allerdings weniger dramatisch aus. "Ich stehe total auf Haferbrei", verriet der mehrfach für seine Musical-Rollen ausgezeichnete Star im Interview mit dem Portal "The New Potato". Komplett sei sein Frühstück allerdings erst mit einem starken Kaffee.