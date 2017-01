Blitzturnier am Samstag Liveticker zum Nachlesen: Bayern holt Telekom Cup

Der Liveticker zum Nachlesen

45. Minute: Aus, vorbei, der Schlusspfiff! Bayern gewinnt den Telekom Cup 2017!

42. Minute: Der Arbeitstag für Franck Ribéry ist beendet. Er war einer der auffälligsten Spieler bei diesem Blitzturnier, krönte sein Leistung mit dem 1:0 gegen die Mainzer. Friedl darf für den Franzosen die restlichen Minuten aufs Feld.

40. Minute: Freistoß für die Müncher. Wieder probiert es David Alaba. Der Österreicher zirkelt die Kugel vorbei an der Mauer, aber der Ball kullert dann eher in Richtung Huth.

38. Minute: Noch sieben Minuten. Die Bayern bleiben hier die gefährlichere Mannschaft. Entschieden ist aber freilich nicht nichts.

36. Minute: Der "Krieger" geht vom Platz. Arturo Vidal hält sich dabei die Rippe. Hoffentlich ist da nichts Schlimmeres passiert. Für Vidal kommt Benko.

31. Minute: Javi Martinez kommt zum Schuss innerhlab des Strafraums. Huth pariert und verhindert einen Doppelpack des Spaniers.

20. Minute: Muntere, offene Partie in diesem Finale. Mainz lässt sich nicht beeindrucken von dem neuerlichen Rückstand, hält ganz gut dagegen.

11. Minute: Tooooor für den FC Bayern München. Was geht denn hier ab! Gerade mal gut zehn Minuten gespielt und schon hat es dreimal geklingelt. Javier Martínez bringt die Bayern wieder in Führung. Nach einer Ecke transportiert Kimmich den Ball weiter an den ersten Pfosten, dort steht Martinez goldrichtig und köpft wuchtig zur erneuten Führung ein.

8.Minute: Tor für Mainz. Da kam die Antwort aber postwendend. Die Bayern-Abwehr klärt nur kurz, Ramalho kann aus gut 20 Metern abziehen. Der Ball landet rechts oben im Netz. Da konnte auch Neuer nichts mehr machen. Ein wirklich sehenswerter Treffer zum 1:1.

4. Minute: Toooor für den FC Bayern München. Franck Ribéry macht es. Der Franzose geht nach einem Doppelpass mit Thomas Müller unaufhaltsam nach vorne, mit einem Flachschuss bezwingt er Mainz-Keeper Huth.

2. Minute: Die erste Chance in diesem Spiel gehärt den Mainzern. Nach einem Steilpass auf De Blasis muss Manuel Neuer erstmals einschreiten. Nichts passiert.

18:46: Anpfiff. Das Finale über 45 Minuten hat begonnen.

18:40 Uhr: Trainer Carlo Ancelotti hat umgestellt im Vergleich zum Halbfinale. Mit dabei sind jetzt Renato Sanches, Mats Hummels und Philipp Lahm.

Aufstellung FC Bayern: 1 Neuer - 21 Lahm, 8 Martínez, 5 Hummels, 27 Alaba - 35 Sanches, 23 Vidal, 32 Kimmich - 11 Douglas Costa, 7 Ribéry - 25 T. Müller

Aufstellung FSV Mainz 05: 33 Huth - 18 Brosinski, 16 Bell, 24 Bussmann, 3 Balogun - 22 Ramalho, 25 Gbamin - 38 Holtmann, 32 de Blasis, 37 Bouziane - 15 Córdoba

18:35 Uhr: Hallo und herzlich wilkommen zurück. In wenigen Minuten geht es los. Der FC Bayern spielt gegen den FSV Mainz um den Titel im Telekom Cup 2017.

16:03 Uhr: Es gibt ein erstes Statement von Manuel Neuer: "Wir hatten Pech bei unseren Torchancen, hätten das 1:0 machen müssen, haben die Chancen gut herausgespielt. Es hat uns nur das 1:0 gefehlt. Bei 45 Minuten kann eine Mannschaft wie Düsseldorf auch die Intensität mitgehen."



45. Minute: Abpfiff! Es geht tatsächlich ins Elfmeterschießen

43. Minute: Ein starker Entlastungsangriff der Fortuna. Sobottka kommt über links, flacher Pass zur Mitte, Javier Martínez kommt noch mit der Zehenspitze ran und rettet so vor zwei Düsseldorfern.

39. Minute: Das ist ja jetzt ein regelrechtes Power Play, welches die Bayern vor dem Tor von Rensing aufziehen. Ribéry kommt an eine Flanke, trifft den Pfosten, den Abpraller kann Martínez nicht verwerten. Es bleibt vorerst beim 0:0, wir nähern uns dem Elfmeterschießen.

33. Minute: Und da ist plötzlich die Chance für Düsseldorf. Ruben Henning steht überraschend vor Manuel Neuer. Doch der Düsseldorfer bleibt zu zaghaft. Da hat ihn wohl etwas die Courage verlassen.

32. Minute: Bayern macht das Spiel, die Fortuna stemmt sich mit viel Leidenschaft dagegen. Reicht es für Düsseldorf, um sich irgendwie ins Elfmeterschießen zu retten?

30. Minute: Freistoß für die Bayern an der Strafraumgrenze. Alaba tritt an, der Ball kommt durch die Mauer, ist aber zu zentral und Rensing kann ohne Probleme parieren.

26. Minute: Erneut der "Krieger"! Arturo Vidal probiert es nach einem Müller-Pass aus 18 Metern. Rensing ist zur Stelle und lenkt den Ball über die Latte.

23. Minute: Wieder kommen die Bayern über die linke Seite, wieder über den quirligen Ribéry. Doch seine flache Hereingabe ins Zentrum findet keinen Abnehmer.

20. Minute: Am Charakter des Spiels ändert sich nichts: Die Bayern mit sehr viel Ballbesitz, sie lassen den Gegner laufen. Es könnte ein Geduldsspiel werden - das allerdings nur 45 Minuten dauert. Steht dann kein Sieger fest, fällt die Entscheidung im Elfmeterschießen.

15. Minute: Vidal an die Oberkante der Latte! Nach einem Doppelpass mit Xabi Alonso zieht der Chilene ab. Rensing hätte hier keine Chance gehabt, das Aluminium rettet für die Düsseldorfer.

11. Minute: Der Rekordmeister gibt hier klar den Ton an. Die Düsseldorfer Dreier- bzw. Fünferkette gerät immer öfter unter Druck.

8. Minute: Die Chance für Ribéry! Der Franzose kommt in aussichtsreiche Position, will den Ball an Rensing vorbei ins Tor schieben. Doch Madlung fährt dazwischen und klärt zur Ecke, die nichts einbringt.

4. Minute: Doch die erste richtige Möglichkeit gehört den Gastgebern. Ayhan zieht aus knapp 18 Metern ab. Sein Schuss geht rechts am Kasten von Manuel Neuer vorbei.

2. Minute: Wie erwartet übernehmen die Bayern von Beginn an das Kommando.

15:00 Uhr: Es ist angerichtet. Das Spiel läuft.

14:59 Uhr: Gut gefüllt ist die Arena in Düsseldorf. 40.000 sind gekommen. Kein Wunder: mit Bundesliga-Fußball sind die Düsseldorfer Fans zur Zeit ja nicht gerade gesegnet.

14:55 Uhr: In wenigen Minuten also beginnt das Blitzturnier. Hier nochmal zur Erinnerung der Modus. Düsseldorf und die Bayern bestreiten das erste Halbfinale. Gespielt wird einmal 45 Minuten. Ab 16:15 Uhr treten Borussia Mönchengladbach und der FSV Mainz 05 zum zweiten Halbfinale an. Die beiden Halbfinal-Verlierer spielen ab 17:30 Uhr um Platz drei, die beiden Sieger ermitteln ab 18:45 Uhr den Turnier-Gewinner.

14:41 Uhr: Es ist der letzte Test für die Bayern vor dem Start in die Bundesliga-Rückrunde am kommenden Freitag. Aber ist es auch ein sinnvoller Test? "Extrem wichtig", jedenfalls aus Sicht von Stefan Effenberg. Der TV-Experte vor dem Spiel auf Sat.1.: "Man kann die Dinge ausprobieren, die man im Trainingslager geübt hat."

14:25 Uhr: Hallo und herzlich wollkommen zu unserem Liveticker vom Telekom Cup aus Düsseldorf. Der FC Bayern spielt also ab 15 Uhr um den ersten Titel der Saison. Und beginnt im ersten Spiel gegen Fortuna Düsseldorf mit dieser Elf:1 Neuer - 13 Rafinha, 8 Martínez, 27 Alaba, 18 Bernat - 14 Alonso, 23 Vidal, 32 Kimmich - 11 Douglas Costa, 7 Ribéry - 25 Müller

Beim Halbfinal-Gegner Fortuna Düsseldorf steht Ex-Bayern-Keeper Michael Rensing im Kasten. Die Hausherren spielen mit dieser Elf: 1 Rensing - 4 Schauerte, 32 Bormuth, 39 Madlung, 6 Akpoguma, 15 Schmitz - 13 Bodzek, 5 Ayhan, 7 Fink - 31 Sobottka - 28 Hennings