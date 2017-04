Blitzermarathon in München Wenn’s im Schneegestöber plötzlich auch noch blitzt...

Bei Fischern auf hoher See würde man das Beifang nennen. Der BMW-Fahrer, den die Polizei am Mittwoch beim Blitzermarathon am Wintrichring hinter dem Westfriedhof rausziehen, ist dagegen ein Pechvogel. Denn zu schnell war er nicht, dafür ist einiges an seinem getunten Flitzer nicht koscher. Die fast bauchhohe Shisha-Pfeife, die der Münchner im Kofferraum liegen hat, interessiert die Beamten dabei am wenigsten. "Die ist legal", sagt der Polizist, legt den Kopf etwas schräg und hört auf das satte Röhren der beiden Auspuffrohre.