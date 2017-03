Blindgänger in der Ungererstraße Bombenentschärfung: "Den Teufel treiben wir aus"

Ein Zünder bereitete Probleme

Baggerfahrer Tobias Schmuck (23) hat den Blindgänger am Donnerstag auf der Baustelle gegenüber dem Nordfriedhof bei Erdarbeiten entdeckt. Mit der Baggerschaufel war er an die Bombe gestoßen.

"Das fühlt sich an, als sei man gegen einen Betonbrocken gekracht", sagt der 23-Jährige. Als er sich die Sache aus der Nähe ansieht, ist es eine Bombe. "Da rutscht einem schon ein bisschen das Herz in die Hose." Im Umkreis von 500 Metern müssen alle Anwohner in Sicherheit gebracht werden. Geduldig wartet Walter Heller (90), bis Sanitäter ihn abholen. "Ich komme zur Betreuungsstelle", sagt er. Ein paar Häuser weiter wohnt Alfred Knauseder. Der 63-Jährige kann nicht laufen. Er wird die Treppe runter getragen und zum Sanka gebracht, so wie rund zwei Dutzend weitere Patienten.

Die umliegenden Geschäfte sind geschlossen. Der Nordfriedhof ebenso. "Was ist denn hier los", fragt ein Rentner aus Freising, der am Grab seiner verstorbenen Frau Stiefmütterchen pflanzen will. Von der Aufregung um die Bombe hat er nichts mitbekommen. Er muss bis zum Nachmittag warten, bis er auf den Friedhof darf.

In der Luft kreist ein Polizeihubschrauber. Als die Piloten durchgeben, dass alles geräumt ist, werden die Züge der U6 gestoppt. Ebenso die Autos auf der A9 und am Mittleren Ring.

Roger Flakowski und sein Kollege Martin Radons machen sich an die Arbeit. 45 Minuten benötigen sie. Dann ist es geschafft. Beide Zünder sind raus. "Der an der Spitze hat Ärger gemacht, da mussten wir zaubern", sagt Roger Flakowski. Die Bombe soll später abtransportiert, zersägt, der Sprengstoff verbrannt werden. Kurz nach 14 Uhr können die Menschen zurück in ihre Wohnungen. Geschafft, bis irgendwo in München der nächste Blindgänger auftaucht.

