Bleibt Heynckes Coach? Hamann: Trainersuche beim FCB "könnte gefährlich werden"

München - Dietmar Hamann, Europameister von 1996, verfolgt die Trainersuche beim FC Bayern mit einiger Skepsis. "Das ist bizarr, was da abläuft. Das ist eine komische Situation und könnte in der heißen Phase gefährlich werden", sagte der Sky-Experte bei einem Termin am Freitag in München. "Irgendwann muss man wissen, was nächstes Jahr Sache ist. Einige Personalien gehen Hand in Hand mit der Trainerbesetzung", fügte der 44-Jährige an.