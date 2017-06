Er könne sich sehr wohl vorstellen, selbst in der 3. Liga zu spielen, meinte der 26-Jährige weiter, "wenn es hier wieder einen Neustart gibt". Ba schilderte zudem, dass es ihm nach dem Abstieg elend schlecht ging. "Ich habe seit Tagen nicht mehr geschlafen. Es ist ein Horrorszenario, was passiert ist", erzählte er. "Ich bin vor fünf Monaten hierhergekommen, liebe diesen Verein. Diese Fans haben mir so viel gegeben in dieser Zeit, ich bin so stolz auf sie."