Der Akteur selbst gab sich nach seinem Premierentreffer eher zurückhaltend denn vollmundig. "Ich versuche, auf dem Platz Ruhe auszustrahlen und meinen Job zu machen", erklärte er. Zudem erkannte er: "Wir sind hinten eine Bank. Es war das siebte Spiel in Folge ohne Gegentor. Das trichtert uns der Trainer gut ein." Und doch liegt es auch an Weins Qualitäten in den vielen Zweikämpfen, die er führt, um den Gegner gar nicht erst in die Gefahrenzone durchschlüpfen zu lassen. An seiner Übersicht und Spieleröffnung, dass es in der Defensive so gut läuft.

Der Mann mit dem Löwen-Tattoo (aber nicht wegen 1860) fühlt sich laut Bierofka "wohl in der Mannschaft und auf der Position." Mal alleine auf der Sechs als Absicherung hinter Gebhart und Co., zuletzt im Verbund mit Nebenmann Aaron Berzel – der Neulöwe scheint keine Anpassungs- oder Abstimmungsschwierigkeiten zu kennen. Das wiederum freut Bierofka, der Wein in zehn Liga-Spielen sowie im DFB-Pokal gegen den FC Ingolstadt (1:2) jeweils über die volle Distanz das Vertrauen schenkte. Auch im Toto-Pokal lief er zwei Mal von Beginn auf, ein Mal wurde er geschont.

A propos Schonung: Bierofka hatte das Montagstraining spontan ausfallen lassen, Wein musste wie Kollege Karger (Unterschenkelprellung), Kapitän Felix Weber und Berzel (je Sprunggelenksverletzung) jedoch zur Behandlung.

Während Weber mehrere Wochen pausieren muss und der am kommenden Samstag beim nächsten Liga-Duell in Unterföhring (14 Uhr) ohnehin gelbgesperrte Berzel ein paar Tage aussetzt, werden Wein und Karger heute wieder im Trainingsbetrieb erwartet. Eine gute Voraussetzung dafür, bald wieder gefeiert oder besungen zu werden.