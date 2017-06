Vor Patentamt in München Demonstration gegen Patent auf Bier und Gerste

Vogel, Ullmann, Stromberg & Co. Turtelei und Testosteron: Exklusive Promi-Party bei Jaguar

Am Dienstagabend war die "Jaguar Land Rover"-Markenboutique am Odeonsplatz Münchens place to be. Promis wie Jürgen Vogel, Kostja Ullmann, Stephan Luca, Holger Stromberg und viele Rennsportler feierten die Elektroautos von Jaguar.