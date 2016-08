Blake Lively ("The Shallows") feierte am Donnerstag ihren 29. Geburtstag - und Ehemann Ryan Reynolds (39, "Deadpool" ) gratulierte auf seine ganz eigene Art und Weise: mit einem besonderen Tweet für seine Liebste - und Billy Ray Cyrus. "Ich wünsche Billy Ray Cyrus einen ganz besonderen, magischen Geburtstag. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Und auch Happy Birthday an meine Frau", schrieb der Schauspieler. Tatsächlich feierte auch der Vater von Miley Cyrus am Donnerstag, er wurde 55.