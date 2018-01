Er selbst knallte direkt den ersten von 20 Schüssen deutlich neben das Ziel. "Das ging natürlich schlecht los, aber ich habe mich danach noch gefangen", sagte Schempp, der dennoch bis zum letzten Anschlag zumindest in Reichweite des Podestes lag. Ein weiterer Fehlschuss verhinderte nach fünf Top-5-Platzierungen in dieser Saison aber einen vorderen Rang.

Dahlmeier startet am Donnerstag

Den hatte auch Peiffer im ungeliebten Klassiker lange Zeit im Blick. Da er aber jeweils stehend einmal daneben schoss, bleibt ein siebter Platz aus dem Jahr 2012 das beste Resultat des 30-Jährigen im längsten Weltcup-Rennen. "Um ganz vorne reinzulaufen", sagte er, "braucht man einen Fehler weniger."

Am Donnerstag greifen die Frauen um die siebenmalige Weltmeisterin Laura Dahlmeier im Einzel über 15 Kilometer an. Nach dem eingefangenen Infekt zum Jahreswechsel sieht sich Dahlmeier mittlerweile "alles in allem wieder im Plan. Meine Form ist aufsteigend", sagte die 24-Jährige der Sport Bild. Im Chiemgau kann sie das dann noch in zwei Rennen beweisen: Neben den Staffeln am Freitag und Samstag finden zum Abschluss am Sonntag noch die Massenstarts statt. In der kommenden Woche steht in Antholz/Italien dann die Olympia-Generalprobe auf dem Programm.

