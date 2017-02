Bitte lächeln Sieben Tipps für das perfekte Foto mit iPhone 7 und iPhone 7 Plus

Die Zeiten, in den Hobbyfotografen mit dicken Brummern durch die Lande laufen mussten, damit sie ein paar Aufnahmen knipsen können, sind schon lange vorbei. Das Smartphone ist immer und überall dabei, warum also ein weiteres Gerät extra mitnehmen? Für viele Menschen ist eine vernünftige Fotokamera im Smartphone einer der kaufentscheidenden Gründe. Eine der besten Handy-Kameras bietet derzeit das iPhone 7 Plus, gefolgt vom iPhone 7. Das beweisen auch die beeindruckenden Bilder der kürzlich von Apple veröffentlichten "One Night on iPhone 7"-Kampagne. Zwischen Abenddämmerung und Sonnenaufgang schossen Fotografen auf der ganzen Welt dafür Fotos mit dem iPhone 7 oder dem iPhone 7 Plus. Damit auch Ihre Aufnahmen richtig gut werden, sollten Sie diese sieben Tipps beherzigen.