Bislang ungesehene Kamera-Aufnahmen Paris Jackson: Mit diesem Kindheitsvideo gratuliert sie ihrem Bruder

Weiter heißt es in den rührenden Geburtstagswünschen: "Ich vermisse diese Tage, an denen wir wrestlen konnten und ich noch eine Chance hatte, zu gewinnen. Ich vermisse es mit dir, Hot Wheels und My Little Pony zu spielen. Ich vermisse es, wie Piraten zu kämpfen und zu versuchen, Zaubersprüche mit unseren Harry-Potter-Zauberstäben wirken zu lassen. [...] Du warst immer mein bester Freund im ganzen weiten Universum und ich bin so glücklich, dich in meinem Leben zu haben." Mit diesen emotionalen Worten hat Paris Jackson wohl nicht nur ihren Bruder Prince glücklich gemacht, sondern auch eine Menge sentimentaler Fans des unvergessenen King of Pops.