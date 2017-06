München - Eigentlich läuft der Mietvertrag des TSV 1860 für die Allianz Arena ja noch bis 2025. Doch Regionalliga-Fußball im 75.000-Zuschauer-Tempel? Schwer vorstellbar! Deswegen soll der Vertrag zwischen den Löwen und dem FC Bayern für Spieler in der Arena am 30. Juni 2017, also in knapp einer Woche, enden.