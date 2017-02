Bis zum Schluss spannend So wird der "Polizeiruf 110: Dünnes Eis" am Sonntag

Eine Frau rennt am Flussufer entlang. Panisch, außer Atem. Sie ruft verzweifelt nach ihrer Tochter. Dann wechselt die Einstellung und man sieht Wasser. Blutverfärbtes Wasser. Dann eine Leiche am Ufer. So dramatisch beginnt der "Polizeiruf 110: Dünnes Eis" (Sonntag, ab 20:15 Uhr im Ersten) aus Magdeburg.