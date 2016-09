Unter dem verregneten Wiesn-Start leiden nicht nur die Wiesn-Besucher. Am härtesten trifft es die Schausteller. Umsatzbußen von bis zu 90 Prozent treiben Einzelne sogar an den Rand des Ruins.

München - Halb so viele Wiesn-Besucher am ersten Wochenende im Vergleich zum Vorjahr. Und von den 500 000 Besuchern waren vor allem am Samstag wohl die allermeisten im Zelt. Für die Schausteller bleibt da nicht viel übrig - für manche sogar zu wenig um zu überleben.