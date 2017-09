Bis Januar die Nummer eins Neuer-Ersatz Sven Ulreich: Drei Monate Ruhm

Das Stellvertreter-Schicksal einer Nummer zwei. Nun darf sich Ulreich beweisen. "Man fühlt mit Manuel. Ich wünsche ihm alles Gute, dass alles gut verläuft und er schnell wieder zurückkommt." Andererseits: "Ich freue mich, dass ich die Spiele bekomme und werde mein Bestes geben, um Manuel bestmöglich zu vertreten." Auch das Duell am Mittwoch gegen die Superstar-Offensive von Paris St. Germain. Neymar, Cavani & Co. lassen Ulreich kalt: "Wir sind auch eine Weltklassemannschaft, das kenne ich aus dem Training."

Erneuter Ärzte-Streit bei den Bayern?

Die Mittelfuß-Story von Neuer mündet in einen neuerlichen Streit. Um Kompetenzen und Qualitäten der Ärzte beim Meister. Ende März wurde dem Nationaltorhüter nach dem ersten Mittelfußbruch per OP eine Schraube eingesetzt, 17 Tage später stand er beim 0:0 in Leverkusen im Tor. Wenige Tage später die erneute Verletzung im Champions-League-Viertelfinale in Madrid (2:4 nach Verlängerung), laut BILD war der Bruch nicht ganz ausgeheilt.

Am Montag im Training das dritte Malheur. Der ehemalige Vereinsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt, ein langjähriger Vertrauter von Präsident Uli Hoeneß, empfahl einen Spezialisten in Tübingen für den Eingriff. BILD berichtet, dass Hoeneß intern die Arbeit von Team-Doc Volker Braun (44) kritisiert haben soll. Schafft es Neuer bis zur WM? In 266 Tagen findet das Eröffnungsspiel statt. "Manuel wird uns im Januar in alter Stärke zur Verfügung stehen", sagt Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge.

Was eine erste Prognose ist. Voller Hoffnung, mehr nicht.

