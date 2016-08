Amerikaner und Chinesen haben Angst

Die meisten würden sich über ihre Gründe ausschweigen, sagt Frohmajer. Gut, den Italienern, denen gehe es momentan vielleicht auch wirtschaftlich nicht so gut. In der Regel würden die Leute aber schon wissen wollen, was das jetzt mit dem Zaun und dem Rucksackverbot auf der Wiesn soll. Vor allem Amerikaner und Chinesen seien da recht ängstlich – und würden trotz aller Beruhigungsversuche am Ende doch nicht buchen.

Die Stadt lässt über ihr Tourismusamt zwar gute Nachrichten verbreiten. Dort heißt es, die Nachfrage nach Hotelzimmern sei im Vergleich zum Vorjahr mindestens gleichgeblieben, vielleicht sogar leicht angestiegen. Wer allerdings direkt bei den Anbietern nachfragt, der bekommt ein gegensätzliches Bild beschrieben.

Deutlich weniger Gäste zum Oktoberfest

Martin Stürzer, Vize-Chef des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in München und selbst Inhaber von zwei Hotels, geht davon aus, dass sich zum Oktoberfest heuer zehn bis 15 Prozent weniger Gäste in München einbuchen werden – zumindest schaue die momentane Situation so aus. "Uns fehlen einfach die ganzen Kurzentschlossenen“, sagt Stürzer. Die seien heuer bislang ausgeblieben.

Viele Hoteliers haben deshalb schon ein bisschen an der Preisschraube gedreht. Auch in der Pension Eulenspiegel und in der Pension Haydn sind die Preise gepurzelt. 200 Euro für ein Doppelzimmer seien unter den jetzigen Bedingungen vielen offenbar doch zu teuer, sagt Roxana Frohmajer. Nun gibt es also eine Art Terror-Rabatt.