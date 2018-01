"Birne einschalten hilft!" Jenny Elvers: Ihr steiniger Weg aus der Alkoholsucht

Nach dem Entzug ist sie zurück in ihre Heimat Lüneburg gegangen, zurück zu ihren Wurzeln. Sie ging in die Natur, zum Meer, in die Berge, "umarmte Bäume", wie sie mit einem Lachen in der Talkshow verriet. Ihr Schicksal kam ihr schnell nicht mehr so schrecklich vor, wie noch während des Entzugs: "Geht es jetzt darum, dass du nicht mehr trinken kannst? Na und, so what?" Demensprechend simpel fiel auch ihr Fazit aus, wie man sich selbst aus dem Alkoholsumpf ziehen kann: "Birne einschalten hilft!"