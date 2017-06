Biografie, Werkschau und Tour Konstantin Wecker: Den 70. Geburtstag feiert er mit seinen Fans

Die Jubiläumstour 2017

Weil für Konstantin Wecker "der Spaß an klassischen Geburtstagsfeiern seit Kindheitstagen eigentlich vorbei ist", steht er an seinem Ehrentag im Rahmen der großen Jubiläumstour 2017, die ihn bis Jahresende durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führt, auf der Bühne und präsentiert dort seine "Best of"-Titel. "Ich weiß gar nicht, was man sonst an so einem Tag machen sollte", gibt er im Interview zu.

Auftakt war am 31. Mai im Circus Krone in München. Dabei wurde mit Familie, Freunden und Fans in den 70. Geburtstag hineingefeiert. Ob das nicht auch anstrengend sei? "Wir fangen ja erst um halb neun an", gibt Konstantin Wecker Entwarnung. Außerdem werde er nicht alleine auf der Bühne stehen, "es gibt ein paar wunderbare musikalische Gäste".

Wie anstrengend es wirklich war, davon können sich diejenigen überzeugen, die Karten für das Konzert am heutigen 1. Juni haben. Um das Triple vollzumachen, spielt der Jubilar auch gleich am Freitag (3. Juni) nochmal auf. Apropos: "Nur wer das Alter annimmt, kann dessen Vorteile auch genießen", weiß der Münchner Liedermacher, Pazifist, Schauspieler und Philosoph inzwischen. Denn "nur im Alter kann man gelassen in den Tag leben".