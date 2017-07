Müller hat in seiner Bilderbuchkarriere ein ungewöhnliches und nicht ganz so erfreuliches Kapitel hinter sich. Nur fünf Ligatore stehen in Müllers Bilanz. Als Vorbereiter präsentierte er sich dagegen stark und sicherte sich so noch einen Top-Ten-Platz in der Scorerliste. Man müsse weder irgendetwas schön noch irgendetwas schlecht reden, meinte Müller in seiner Saisonanalyse.