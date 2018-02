Sarah Lombardi (25, "Nur mit Dir") ist seit geraumer Zeit wieder Single. Sie wurde auch mit ihrer Jugendliebe Michal T. nicht glücklich. Er war 2016 der Grund für das Ehe-Aus mit Pietro Lombardi (25), dem Vater des gemeinsamen Sohnes Alessio (2). Nun wünscht sie sich wieder einen Mann an ihrer Seite. Vor knapp zwei Wochen schrieb sie auf Instagram zu einem traurigen Bild von sich selbst: "where are you when i need you?"