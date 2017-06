Billig-Kleidung? Heidi Klum: Mode-Kollektion bei Lidl

Pfingsten am Flughafen 100 Ersatzpässe, Haftbefehle und eine Bombendrohung

Die Bundespolizei am Münchner Flughafen hatte am langen Pfingstwochenende allerhand zu tun. Zwei Reisende wurden per Haftbefehl gesucht, einer drohte mit einer Bombe. Darüber hinaus wurden knapp 100 Reiseausweise ausgestellt.