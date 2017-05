Celine Dion feiert Hit Jubiläum - mit Hammer-Outfit

Auch Celine Dion zeigte vielen jungen Hüpfern in Las Vegas, was es heißt, eine Größe im Showgeschäft zu sein. Die kanadische Sängerin Celine Dion (49, "Encore un soir") performte ihren Welthit "My Heart Will Go On", der in diesem Jahr das 20-jährige Jubiläum feiert. Auch die Künstlerin wurde dabei so emotional, dass die Tränen kullerten. ("My Heart Will Go On (Love Theme from 'Titanic')" von Celine Dion können Sie hier bestellen )